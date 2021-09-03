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Медик рассказал россиянам об эффективных методах профилактики простуды

Виктория Сикерина

Общество
Медик рассказал россиянам об эффективных методах профилактики простуды
Фото: Pexels

Профилактика осенней простуды должна включать в себя укрепление слизистой носа, горла и носоглотки. Такое мнение в пятницу, 3 сентября, высказал кандидат медицинских наук и отоларинголог Владимир Зайцев.

Самым действенным средством врач назвал черный или зеленый чай с имбирем и полезными травами. Напиток следует принимать ежедневно утром. Это лекарство окажет благоприятное воздействие на заднюю стенку глотки и желудочно-кишечный тракт.

При этом Владимир Зайцев отметил, что важно не допускать переохлаждения. Во время прогулок следует одеваться тепло, но в меру. Также медик подчеркнул, что свежий воздух является отличным средством для профилактики осенней простуды.

— Если эти три момента будут соблюдены плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека. Потому что носоглотка будет защищена, человек находится в движении и все будет хорошо, — добавил специалист.

Издание News со ссылкой на слова врача подытожило, что осенью следует обратить особое внимание на употребление витаминов.

В четверг, 2 сентября, диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие продукты питания способны ослабить иммунитет. По ее словам, алкоголь, простые углеводы, углеводы с высоким гликемическим индексом и сахар могут пагубно влиять на организм человека во время простудных заболеваний.

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