Анита Цой оказалась в инвалидном кресле после съемок клипа в Турции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Анита Цой во время съемок клипа в Турции упала и подвернула ногу. В результате врачи наложили артистке гипс и посоветовали передвигаться с помощью инвалидного кресла. Об этом звезда сообщила в пятницу, 3 сентября, на личной странице в Instagram.

По словам Аниты Цой, медики запретили ей в течение четырех недель носить туфли на каблуке. К произошедшему певица относится с долей иронии и называет инцидент «маленьким казусом». Однако артистка надеется, что к октябрьскому концерту сможет восстановить здоровье.

— Я надеюсь, что скоро мы увидим клип, нога заживет, шоу получится, — отметила звезда.

Узнавшие о травме поклонники сразу же начали писать слова поддержки Аните Цой. Слушатели пожелали певице скорейшего выздоровления и позитивного настроя. В ответ артистка поблагодарила аудиторию за проявленное внимание и неравнодушные слова.

— Хочу от всего сердца сказать спасибо медикам за оперативную помощь. И отдельная благодарность моему директору за крепкое плечо в трудной ситуации, — передает издание StarHit слова Аниты Цой.

В июле текущего года на музыкальном фестивале «Славянский базар» певица Анита Цой предстала перед публикой в непривычном для нее образе. Певица решила не надевать парик и показать свой настоящий облик.