Российские спортсмены завоевали десять медалей на Паралимпиаде в Токио 3 сентября

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Сборная России завоевала в пятницу, 3 сентября, две золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды на Паралимпиаде в Токио. Всего в десятый соревновательный день российские спортсмены взяли десять медалей.

Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине. В финальном заплыве Жданов установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 40,99 секунды.

Также золото взяли пловцы Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух, Андрей Николаев, Андрей Гладков, Даниил Смирнов, Дмитрий Григорьев и Денис Тарасов. Они участвовали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Серебряную медаль получили Алексей Кузнецов в метании копья в классе F54 и Леонид Крылов в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров в классе KL3. Кроме того, второе место занял Александр Работницкий в беге на 1,5 тысячи метров в классе Т20.

Серебро также команде России принесли Александра Могучая в прыжках в длину, Виктория Ищиулова в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем, Александра Ручкина в прыжках в длину.

Бронзу российской сборной принес Роман Макаров в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S12. Также третье место на Паралимпиаде в Токио заняла Елена Горлова. Она участвовала в соревнованиях по метанию клаба в классе F51.

В настоящее время на счету сборной России 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых медали на Паралимпийских играх в Токио. XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.