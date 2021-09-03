Российский пловец Жданов завоевал золото Паралимпиады в Токио и установил мировой рекорд

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На Паралимпийских играх в Токио российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине. Эта медаль стала третьей наградой высшей пробы в копилке спортсмена на нынешних Играх.

В финальном заплыве Жданов установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 40,99 секунды. Следом за ним финишировал чех Арност Петрачек (41,26 секунды). Третье место занял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43,25).

Жданов установил на текущей Паралимпиаде еще два мировых рекорда на дистанции 50 метров брасом и 150 метров комплексным плаванием. Также он завоевал две бронзовые награды на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

Всего в активе паралимпийской сборной России 103 медали: 33 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые. Российская команда занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.