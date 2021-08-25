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Российский пловец Жданов выиграл золото на Паралимпиаде с мировым рекордом

Полина Долганова

Спорт
Российский пловец Жданов выиграл золото на Паралимпиаде с мировым рекордом
Фото: РИА Новости

Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 50 метров брассом. Об этом стало известно в среду, 25 августа.

До этого спортсменка Валерия Шабалина выиграла на Паралимпиаде золотую медаль для сборной России в плавании на 100 метров баттерфляем. На тот момент это золото было первым в активе отечественной команды на текущих Играх.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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