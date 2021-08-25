Российская спортсменка Шабалина выиграла золото в плавании на Паралимпиаде

Фото: paralymp.ru

Российская спортсменка Валерия Шабалина выиграла на Паралимпиаде золотую медаль для сборной России в плавании на 100 метров баттерфляем. Об этом стало известно в среду, 25 августа.

Это золото стало первым в активе отечественной команды на текущих Играх.

До этого российский пловец Владимир Даниленко принес России первую награду на Паралимпиаде. Спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.