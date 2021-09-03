Москвичам рассказали, как реабилитационные центры помогают детям учиться на равных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Федосьино, 20 Карта всех событий

В столице работает восемь реабилитационно-образовательных учреждений, где каждый год проходят обучение и реабилитацию около двух тысяч детей с инвалидностью.

В День инвалидов, 3 сентября, жителям столицы рассказали, что учебный год начался и в восьми реабилитационно-образовательных учреждениях — центрах для инвалидов.

В эти заведения входят школа-интернат № 1 для слепых, центр реабилитации и образования № 4, реабилитационной школа-интернат № 32, комплексный реабилитационно-образовательный центр № 76 и реабилитационно-образовательный центр № 105, а также реабилитационно-образовательный центр «Солнышко» в Троицке. Также к таким учреждениям относится научно-практический реабилитационный центр для ребят старше 15 лет с адаптированными под профессиональное обучение основными программами. Все они подведомственны департаменту труда и соцзащиты населения, от которого получили лицензию на оказание образовательных услуг.

К обучению всего приступили 1990 детей, 140 из них пошли в первый класс. Они имеют определенные диагнозы или попали по заключению педагогическо-психологических комиссий о необходимости особых условий образования. Программы в центрах устроены с учетом особенностей здоровья обучающихся, в некоторых случаях составляется личный план. Например, в центре для слепых пособия по подготовке к всероссийским олимпиадам школьников написаны шрифтом Брайля.

Дети, обучающиеся в центрах, получают медали при окончании школы, сдают Единый государственный экзамен на максимальный балл и становятся призерами и победителями всероссийских олимпиад школьников — таких около 10 человек ежегодно. Школа для слепых второй год подряд входит в двадцатку лучших учебных заведений столицы.

Все сотрудники школ вакцинированы, в учреждениях действуют нормы санитарной обработки помещений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Подмосковье с 3 сентября семьи с детьми-инвалидами могут получить компенсацию проезда ребенка до мест отдыха на автомобиле в Крым, Краснодарский край или на Кавказ. До этого компенсировались только поездки на поездах, самолетах и автобусах.