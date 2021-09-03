Тренер рассказал о правилах питания при активных кардионагрузках

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Тренер и учитель физкультуры в столичной школе № 305 Сергей Голдин назвал несколько правил питания для людей, активно занимающихся кардионагрузками.

По его мнению, при таких спортивных тренировках организм теряет много белка, из-за чего его уровень необходимо непрерывно пополнять. Для этого следует употреблять в пищу достаточное количество протеина. Он содержится в яйцах, молочной и мясной продукции, рыбе и специальном спортивном питании.

— Это может быть творог, белое мясо, рыба, протеиновый коктейль, — сказал эксперт.

При этом важно употреблять белок не сразу после окончания кардиотренировки. В этот момент организм человека не способен воспринимать такую тяжелую пищу.

Сергей Голдин добавил, что белок не способствует сжиганию жира, но он сохраняет мышцы.

— Чем больше в организме мышц, тем активнее метаболизм, и благодаря этому процессу сжигается больше калорий, — объяснил тренер.

РИАМО со ссылкой на слова специалиста добавило, что во время активных тренировок необходимо следить за уровнем воды в организме. При достаточном ее употреблении из организма не будут выводиться полезные вещества.

В среду, 1 сентября, тренер Оксана Мацур рассказала, с чего стоит начать новичкам в беге. По ее словам, самое важное — это не лениться и найти мотивацию.