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Тренер рассказала, с чего стоит начать новичкам в беге

Виктория Сикерина

Общество
Тренер рассказала, с чего стоит начать новичкам в беге
Фото: Pixabay

Часто люди, которые только занялись бегом, ленятся и занимаются неправильно. Такое мнение высказала в среду, 1 сентября, тренер Оксана Мацур и дала несколько советов начинающим бегунам.

По ее словам, с первого раза полюбить бег очень сложно, поэтому сперва необходимо через силу приходить в фитнес-зал или городские парки. Спустя время тренировки войдут в привычку и начнут приносить удовольствие. Самое важное для новичка — найти мотивацию. Она может быть заключена в стремлении улучшить физическую форму или просто побыть наедине с собой.

При этом не нужно перегружать организм. Бег должен способствовать укреплению здоровья, а не его разрушению.

— Новичкам не стоит относиться к себе слишком серьезно и строить олимпийские планы. Лучшее, что можно сделать, — быть внимательным к себе и своим ощущениям. У каждого, кто собирается начать бегать, индивидуальные особенности и реакции на нагрузки и восстановление после них, — отметила Оксана Мацур.

Она добавила, что скорость бега необходимо увеличивать постепенно, аслучае плохого самочувствия — переходить на ходьбу. При этом важно не забывать про разминку.

Оксана Мацур рассказала, что даже одежда влияет на настрой во время бега. Самое главное — одеваться удобно и по погоде, передает издание «New Inform» со ссылкой на слова специалиста.

В среду, 1 сентября, психолог рассказала, как избавиться от осенней хандры. По ее словам, необходимо наладить рацион питания, увеличить физические нагрузки и чаще посещать культурные мероприятия.

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