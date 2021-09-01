Психолог назвала способы избавления от осенней хандры и апатии

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Осеннюю тоску и хандру можно отнести к легкой форме депрессии. В этот период резко меняется эмоциональный фон, что сказывается на общем состоянии здоровья человека. Психолог Ирина Фролова в среду, 1 сентября, назвала несколько способов, как не погрязнуть в апатии и грусти.

По ее словам, осенний период — идеальное время для ярких оттенков в одежде, интерьере и других аспектах жизни. Желтый, оранжевый, зеленый цвета помогут поднять настроение и не впасть в депрессию.

При этом важно особенное внимание уделить рациону и включить в него побольше горячих напитков и пищи из сезонных овощей. Например, чай с ягодами или цитрусами благотворно влияет не только на состояние здоровья, но и эмоциональный настрой.

Однако баловать себя газировками и фастфудом не стоит — желание съесть такую пищу провоцирует снижение гормона тироксина. Морепродукты с высоким содержанием йода предотвратят употребление вредной пищи.

— Многим известно, что эстроген управляет нашим настроением и помогает нервной системе сглаживать стрессовые события. Чтобы его поддержать, не забываем пробовать в кафе и ресторанах осенние блюда из тыквы, печени, а также овощные салаты с содержанием бобовых продуктов, — рассказала эксперт.

Также Ирина Фролова советует почаще принимать ванну с эфирными маслами. Для процедуры отлично подойдут масла бергамота, лимона или апельсина.

Психолог добавила, что улучшить эмоциональное состояние помогут и физические нагрузки. Прогулка, легких фитнес или танцы положительно влияют на ментальный фон.

При этом необходимо и интеллектуально наполнять себя. Выставки, концерты, спектакли, фестивали, мастер-классы и многое другое часто впечатляют человека и подталкивают к изучению новой информации.

В беседе с телеканалом «Москва-24» Анна Терехова отметила, что для предотвращения осенней депрессии следует почаще искренне улыбаться.

— Эта маленькая привычка сослужит вам отличную службу в дальнейшем. Мозг будет уверен, что вам хорошо, а не плохо, — подытожила эксперт.

В среду, 1 сентября, врач-невролог назвала основные причины, из-за которых люди старшего возраста страдают от потери памяти. Специалист дала несколько советов, как предотвратить недуг.