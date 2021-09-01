Невролог объяснила, почему пенсионеры страдают от потери памяти

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Около 43 процентов россиян в возрасте от 65 лет страдают от признаков нарушения памяти. В среду, 1 сентября, врач-невролог клиники академика Ройтберга Анна Терехова рассказала об основных причинах такого недуга.

По ее словам, курение, сахарный диабет, высокое давление, атеросклероз мозга и низкая физическая нагрузка являются основными предпосылками к потере памяти. При этом нарушения могут возникнуть из-за травм, инсульта или перенесенного инфекционного заболевания.

Для профилактики болезни Анна Терехова посоветовала пересмотреть образ жизни. Сперва следует изменить рацион — сделать его сбалансированным и богатым полезными элементами. Для этого нужно есть больше овощей, фруктов, орехов и морепродуктов.

Также необходимо включить в ежедневное расписание физическую и интеллектуальную активность. Это усилит синтез нейротрофических факторов и благоприятно скажется на работе головного мозга. Его можно тренировать с помощью занятий по логике, иностранным языкам и чтения.

Врач-невролог добавила, что часто потеря памяти возникает из-за стресса и эмоциональной нагрузки. Сон, спорт и еда помогут предотвратить появление заболевания.

Издание Nation News со ссылкой на слова эксперта отметило, что при малейших признаках нарушения памяти следует немедленно обращаться к специалисту.

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