Эксперт по биохимии назвала пять свойств воды, которые полезны для здоровья

Фото: pixabay.com

Достаточное употребление воды способствует улучшению здоровья человеческого организма. При этом жидкость положительно влияет и на состояние волос и кожи. Такое мнение в среду, 1 сентября, высказала биохимик Мария Кулешова.

По ее словам, вода участвует во всех процессах желудочно-кишечного тракта и выводит шлаки и токсины. Последние часто вызывают высыпания и покраснения на коже. Употребление достаточного количества жидкости поможет избежать таких неприятных последствий.

Мария Кулешова отметила, что вода выступает еще и эффективным терморегулятором. Ею можно регулировать состояния переохлаждения или перегревания, например, во время спортивных активностей.

При этом H2O предупреждает старение. Из-за низкого содержания коллагена в зрелом возрасте кожа становится сухой и с мелкими морщинами. Вода способствует выработке коллагена, который делает кожу эластичной и упругой. Эксперт советует выпивать около одного литра и 700 миллилитров воды в день при весе 55 килограмм.

Также благодаря воде меняется состояние волос — они становятся более блестящими и мягкими. Однако важно мыть голову нежесткой водой. Для этого можно поставить на душ «умягчитель» или специальный фильтр.

Биохимик добавила, что без воды организм не способен усваивать большинство полезных элементов. Например, только лишь с жидкостью человек способен усвоить до 90 процентов цинка и 70 процентов магния из продуктов питания, передает «Nation News».

В среду, 1 сентября, нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова рассказала, кому противопоказано употреблять виноград в пищу.