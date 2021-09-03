Телеведущий Евгений Попов: Новой детской площадки в районе Фили-Давыдково ждали 2500 жителей

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В Филях-Давыдково открыли детскую площадку с современным покрытием и полностью соответствующую всем стандартам безопасности. Жители шести домов по улице Малая Филевская ждали этого момента несколько лет.

Горожане хотели современную площадку, где дети могли бы весело и с пользой проводить время, а родители были спокойны, что ребятам ничего не угрожает. Как отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Москве Евгений Сорокин, при благоустройстве детских площадок ключевую роль играют вопросы безопасности.

— Площадки должны соответствовать техническому регламенту и ГОСТу. Благо, современные технологии позволяют добиться соблюдения всех норм. Важно обеспечить надежность как самого оборудования и покрытия, так и его эксплуатации, и дальнейшего обслуживания, — сказал он.

Новая площадка стала одной из лучших в районе: качели, яркие горки и лабиринты, привлекающие детей, снабжены специальными сетками, предохраняющими малышей от падения на землю. Ее открытие превратилось в настоящий праздник, которого горожане ждали несколько лет. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки жителям удалось при медийной поддержке известного журналиста Евгения Попова.

— Эффективные коммуникации между властью и обществом позволяют решать самые сложные вопросы. Главное, чтобы люди предпринимали усилия для решения своих проблем — любая дверь открывается тем, кто стучит. Сегодня порядка 2500 жителей из окрестных домов убедились в этом. А неподдельная радость ребятни от прекрасно оборудованного детского городка доказывает, что результат стоит затраченных усилий, — отметил журналист.

Горожане отмечают, что такое прекрасно оборудованное место для детских игр станет центром притяжения в целом для жителей района.

— Дети смогут не только развивать различные навыки, но и знакомиться друг с другом, общаться, учиться вместе играть, — считают родители юных москвичей.

В столице большое внимание уделяют созданию и развитию комфортной придомовой инфраструктуры. Сегодня в Москве насчитывается более 24 тыс. благоустроенных дворов и более 26 тыс. детских, игровых и спортивных площадок в шаговой доступности.