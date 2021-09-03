Музей «Царицыно» пригласил горожан на празднование Дня города

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 11 и 12 сентября приглашает жителей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные к 874-ой годовщине города Москвы. Для бесплатного посещения будут открыты все музейные пространства в основных корпусах царицынского дворцового комплекса, а также временные и постоянные экспозиции музея.

Праздничной программе 11 сентября даст старт Культурный плоггинг — забег, совмещенный со сбором мусора. Далее состоЯтся детский турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и турнир по мини-футболу среди спортивных команд с ограниченными возможностями здоровья. В Шахматном турнире смогут принять участие все желающие.

В Оперном доме в выходные днигостей ждет концерт классической музыки.

В воскресенье, 12 сентября, гостей музея зовут на Керамический пикник. Его площадкой станет IV Фестиваль исторических садов. Здесь пройдет персональная «Выставка на траве» художника-керамиста Виктора Решетникова.

В Царицынских оранжереях можно увидеть многочисленные растения, многие из которых цветут и плодоносят. В Виноградной оранжерее растут инжир и гранаты, агавы и кактусы, цитрусовые деревья и виноград, в Первом Оранжерейном корпусе —различные виды пальм и араукарий, китайские гибискусы, фуксии и другие изысканные растения.

В эти же дни завершается IV Фестиваль исторических садов, в рамках которого открыта экспозиция «В поисках русского сада».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации и при наличии QR-кода о пройденной вакцинации, сообщается на сайте музея.