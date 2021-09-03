Врач объяснила, чем опасно переохлаждение

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Из-за воздействия холода человек может заразиться не только простудными заболеваниями, но и более серьезными болезнями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что с приходом осени ежегодно значительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

— Каждый год в осенний период увеличивается количество случаев заболевания гриппом, аденовирусами и другими вирусами, вызывающими респираторные заболевания. Эти вирусы находятся в человеческой популяции постоянно, однако активизируются во время наступления холодной погоды, — рассказала Чернышова.

Терапевт уточнила, что сам холод не вызывает болезни, но его воздействие способно снизить иммунитет. Из-за этого активируются все вирусы и бактерии, которые были в организме, отметила специалист.

Из-за переохлаждения человек может столкнуться и с довольно опасными болезнями, уточнила собеседница «ВМ».

— После воздействия холода могут появиться заболевания суставов и позвоночника. Нередко страдает мочевыделительная система, в частности, возможно появление циститов. Могут обостриться хронические болезни и даже появиться новые, если к ним была предрасположенность, — заметила Чернышова.



После пребывания в холоде важно сразу же согреться, посоветовала эксперт.



— При переохлаждении необходимо согреть ноги: принять ванну или душ, надеть шерстяные носки. Что делать, если это произошло далеко от дома? Нужно найти раковину с горячей водой и держать руки под струей, пока не почувствуете, что организм согрелся. В кистях рук много рецепторов, воздействие на которые так же эффективно, как и на стопы, — порекомендовала собеседница «ВМ».

В период нестабильной погоды Чернышова посоветовала брать с собой несколько слоев одежды и надевать их при необходимости. Это поможет избежать переохлаждения при резком похолодании, заключила специалист.