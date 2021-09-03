Сергей Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину. Об этом глава города рассказал в своем блоге в пятницу, 3 сентября.

В 2021 году исполнится 80 лет с начала битвы за Москву. В честь знакового события власти города весной учредили нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».

Сергей Собянин 3 сентября вручил памятный нагрудный знак ветерану Великой Отечественной войны, участнику обороны Москвы Борису Павловичу Уткину. В настоящее время Борис Уткин продолжает работать, он входит в состав лекторской группы Московского городского совета ветеранов и является профессором Академии военных наук.

— Здоровья и бодрости духа вам, дорогой Борис Павлович! Здоровья и бодрости духа всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков, — пожелал глава города Уткину.

По словам мэра, всего знаком будут награждены более 1100 ветеранов. При этом всем ветеранам, которые живут за пределами столицы, памятные знаки вручат при поддержке региональных властей или российских посольств в иностранных государствах.

Также к годовщине битвы власти столицы выплатят ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

До этого Сергей Собянин наградил чемпионов мира по пляжному футболу и заявил, что спортсмены достойно показали Москву и Россию. По его словам, столичные власти сперва очень волновались из-за выпавшей чести провести соревнования по пляжному футболу. Помимо качественной подготовки, важно было еще и профессионально показать себя на чемпионате.