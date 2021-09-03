Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил чемпионов мира по пляжному футболу и заявил, что спортсмены достойно показали Москву и Россию. Об этом глава города сообщил в пятницу, 3 сентября.

По его словам, столичные власти сперва очень волновались из-за выпавшей чести провести соревнования по пляжному футболу. Помимо качественной подготовки, важно было еще и профессионально показать себя на чемпионате.

— То, как вы играли, нервы были на пределе, потому что много матчей проходило на грани — с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние — даже трудно себе представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры. Огромное вам спасибо от всех любителей футбола. Вы достойно защитили честь нашего города и нашей страны, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы вручил награды спортсменам Федору Земскову, Андрею Котеневу, Станиславу Кошарному, Юрию Крашенинникову, Алексею Макарову, Борису Никонорову, Андрею Новикову, Артуру Папоротному, Денису Пархоменко, Остапу Федорову, Антону Шкарину и тренеру команды Михаилу Лихачеву.

— Все наши зарубежные партнеры в полном восторге от того, как прошел чемпионат, — подытожил тренер.

Сергей Собянин 1 сентября отметил, что ко Дню знаний в столице было благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов.