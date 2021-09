Факундо Арана захотел сняться в российском фильме с Козловским

03 сентября 19:41 Развлечения

Фото: Википедия / Sergio DV - still image from File:Campaña Quilmes Entre Padres e Hijos - Facundo Arana.webm, CC BY 3.0

Аргентинский актер Факундо Арану, известный по сериалу «Дикий Ангел», решил вернуться на экраны и поработать с русскими актерами. В настоящее время Арана является лицом телеканала «Суббота!», где проводит мастер-классы по просмотру сериалов. Так, 49-летний Арана отметил, что знает таких русских знаменитостей, как Данила Козловский и Александр Петров. Он подчеркнул, что хотел бы сыграть в фильме с российскими актерами. — Все эти прекрасные сцены из «Дикого ангела», которые я вспоминаю с большой любовью, я мог бы сыграть с любым российским артистом, например, Данилой Козловским, — признался аргентинец. Иностранный артист не снимался в большом количестве популярных фильмов, поэтому дал совет Петрову, который снимается почти во всех российских картинах. — Опустошение, тревога, тоска, боязнь нового... в голове только один вопрос — почему все так быстро кончилось? Кажется, это страшный сон Александра Петрова. Но, увы, так заканчиваются сериалы! Здесь только один совет — повторы лечат! — пошутил Арана. Также он добавил, что его часто путают с Брэдли Купером, так как они внешне очень похожи. Однако Арана воспринимает путаницу с юмором. До этого оперная певица Анна Нетребко пригласила на концерт в Кремле американского артиста Джона Траволту. Юбилейный гала-концерт Анны Нетребко состоится 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. По его словам, приглашение поучаствовать в концерте американец получил в Будапеште. При этом в Кремле выступят и другие мировые оперные звезды: Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле. Также Анну Нетребко поздравят и российские артисты: Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и многие другие.

