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Оперная певица Анна Нетребко пригласила на концерт в Кремле Джона Траволта

Виктория Сикерина

Общество
Оперная певица Анна Нетребко пригласила на концерт в Кремле Джона Траволта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Юбилейный гала-концерт Анны Нетребко состоится 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Оперная певица пригласила выступить американского артиста Джона Траволта. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин во вторник, 31 августа.

По его словам, приглашение поучаствовать в концерте американец получил в Будапеште.

— После их встречи Джон сообщил, что планирует посетить концерт в Москве и лично поздравить Анну с юбилеем, — отметил организатор.

При этом в Кремля выступят и другие мировые оперные звезды: Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле. Также Анну Нетребко поздравят и российские артисты: Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и многие другие.

Оперная певица подготовила специальную программу для праздничного концерта. Сперва зрители услышат классические произведения, а после выступления известных певцов.

— Этот концерт — событие мирового уровня, соответствующее влиянию и масштабу дарования самой яркой оперной звезды Анны Нетребко, ведь день рождения певицы — это настоящий праздник для всех, кто любит и ценит музыку, — передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на слова Максима Берина.

Культурная программа Москвы в сентябре станет особенно насыщенной. Например, с 6 по 11 сентября МХАТ имени М. Горького проведет фестиваль «МХАТ.ТАНЦЫ».

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