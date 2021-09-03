Мексиканская боксерша умерла после поединка в Монреале

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Мексиканская боксерша Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после поединка в Монреале. После нокаута 18-летняя девушка потеряла сознание

Соперницей мексиканки была спортсменка из Канады. В четвертом раунде Сапата пропустила левый апперкот и правый хук, упав на ринге без чувств. У мексиканки начались судороги. Ей попытались оказать первую медицинскую помощь парамедики, тренер и дежурный врач. Позднее девушку увезли в местный госпиталь.

Сапата находилась в критическом состоянии, поэтому ее ввели в медикаментозную кому. Однако жизнь мексиканки спасти не удалось.

Всего Сапата выходила на бой на профессиональном ринге шесть раз и дважды одерживала победу, пишет ФАН.

В июле ирландский боец ММА Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264, который проходил в Лас-Вегасе.

Макгрегор оступился и сломал ногу в конце первого раунда. Из-за полученной травмы он не смог продолжить поединок — победу присудили Порье. Таким образом, американский боец стал обязательным претендентом на титул UFC в легком весе. В настоящее время этот титул принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.