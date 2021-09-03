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Экоскамейки из переработанного пластика появились в Московском зоопарке

Виктория Сикерина

Город
Экоскамейки из переработанного пластика появились в Московском зоопарке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улицаКарта всех событий

Экоскамейки из переработанного пластика установят на территории Московского зоопарка. Об этом сообщили в пятницу, 3 сентября, на странице зоопарка в Instagram.

Руководство парка отметило, что в настоящий момент на территории установили 29 «умных» урн для раздельного сбора отходов. Полученный мусор используют повторно, например, из пластика делают экоскамейки.

— Накопленный пластик мы превращаем в особенно удобные скамейки для наших посетителей. С помощью компании «Эко-Среда» было создано уже три экоскамейки. Сейчас они стоят подле главного входа. В будущем зоопарк планирует разместить их на всей территории, — написали в социальных сетях.

При этом в публикации в Instagram добавили, что на изготовление одной скамейки уходит 42 килограмма пластика, и поблагодарили посетителей за бережное отношение к природе и помощи в реализации проекта.

Во вторник, в пресс-службе зоосада рассказали, что зоопарк с 1 сентября будет работать по осеннему режиму, который подразумевает сокращение времени работы на 1,5 часа утром и на один час вечером.

При этом зоопарк также будет работать без выходных. Сотрудники отметили, что лучше всего посещать зоопарк утром и вечером, так как днем у многих животных послеобеденный сон.

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