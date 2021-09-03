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Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса вуза в Екатеринбурге

Анастасия Волоснова

Происшествия
Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса вуза в Екатеринбурге
Фото: pixabay.com

Порыв ветра повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пятницу, 3 августа, в пресс-службе вуза.

Крыша была повреждена у корпуса на проспекте Ленина, дом 51. В пресс-службе отметили, что ректорат вуза «в курсе происходящего». На место была направлена ремонтная бригада. В свою очередь управление безопасности оцепит территорию вокруг здания, пишет ОТР.

При этом в США 29 августа ураган «Ида» достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана «Ида» более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

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