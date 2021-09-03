Мария Горбань умилила поклонников снимком из «Диснейленда» с сыном на руках

Фото: Instagram

Актриса Мария Горбань с крохотным сыном на руках показала поклонникам, как отдыхает в «Диснейленде». Свой пост она опубликовала в Instagram-аккануте.

После родов в Майами звезда сериала «Кухня» осталась в США, где отдыхает с маленьким сыном. Так, молодая мама решила посетить местный «Диснейленд».

На аттракционы Горбань надела футболку и мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги и талию. На руках звезда держала сына.

— Когда ты маленький, ты веришь, что можешь стать кем угодно, кем захочешь. Твои мечты не знают границ. Ты веришь в волшебство, веришь в сказки и сказочные возможности, — написала актриса.

Поклонников звезды умилила фотография с маленьким сыном.

«Какие вы милые»; «Божечки, какая прелесть. Если верить, то обязательно сбудется»; «Машенька, вы волшебники! Добра и благополучия!»; «Чудо всегда рядом. А у вас оно на ручках», — написали подписчики.

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань сообщила о рождении сына в начале августа.

В подписи к публикации артистка отметила, что ребенок родился в четверг, 5 августа. Мальчику дали необычное имя Нилан. В геолокации к снимку звезда указала отметку элитного американского роддома.