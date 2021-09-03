Вакансия с заработной платой в полмиллиона рублей появилась в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперты нашли в столице вакансию с заработной платой в полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили исследователи сервиса «Работа.ру».

По их мнению, такие деньги может зарабатывать дизайнер штор без высшего образования. Работодатели готовы платить такому специалисту до 500 тысяч рублей в месяц. При этом няням-гувернанткам родители готовы платить до 360 тысяч рублей в месяц.

Исследователи отметили, что менеджер по экспорту и мастер по депиляции могут зарабатывать в Москве до 300 тысяч. От менеджера работодатели чаще всего требуют опыт работы в сфере питания и умение вести деловые переговоры. От работника косметической сферы потребуют сертификаты об образовании и опыт работы от двух лет.

Также эксперты добавили, что до 250 тысяч рублей в месяц в Москве могут зарабатывать замерщики окон и балконов. Издание «Мослента» сообщило, что для этого следует иметь опыт работы от двух лет, быть ответственным и пунктуальным и понимать особенности профессии.

В четверг, 2 сентября, директор центра «Моя карьера» Ирина Швец сообщила, что москвичи старшего поколения активно осваивают профессию сиделки в центре занятости. 30 участниц уже получили дипломы о профессиональной переподготовке и памятные сувениры.