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Ивлеева купила наряд почти за 700 тысяч рублей для свадьбы Моргенштерна

Виктория Сикерина

Общество
Ивлеева купила наряд почти за 700 тысяч рублей для свадьбы Моргенштерна
Фото: instagram/_agentgirl_

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева для свадьбы скандального рэпера Моргенштерна купила платье за полмиллиона рублей.

На торжестве звезда появилась в элегантном черном платье и полупрозрачной фате, закрывающей лицо. Такой наряд был нетипичен для свадьбы, а больше подходил для траурного мероприятия.

Настя Ивлеева приобрела для празднования платье от модного дома Chanel за 588 тысяч рублей и утонченное колье за 79 тысяч. При этом образ дополнили необычная фата и черные туфли, сообщает Пятый канал.

Кадры со свадьбы быстро распространились в социальных сетях. Поклонники звезды решили, что таким образом она решила привлечь внимание к недавнему официальному заявлению о разводе с рэпером Элджеем.

— Черная вдова! Не иначе! Даже на свадьбе Моргенштерна хайпанула. Молодец! — написали подписчики.

Во вторник, 31 августа, рэпер Моргенштерн сыграл свадьбу с Диларой Зинатуллиной. Повар Марина Синицкая сообщила, что для торжества кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов. Высота десерта-гиганта составит 166,6 сантиметра.

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