Актера Алексеева доставили в больницу из-за острого психоза

Фото: instagram.com/tema_alekseev

Актеру Артему Алексееву стало плохо, после чего к нему приехали врачи, которые диагностировали у него острый психоз. Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября.

Артист поссорился 3 сентября с женой, после чего ушел без ее ведома из дома с маленькой дочерью. Актер водил ребенка по городу в невменяемом состоянии, отказываясь раскрывать свое местоположение.

В настоящее время 37-летний Алексеев находится под присмотром врачей в больнице. Медики будут наблюдать за состоянием мужчины и назначат лечение, пишет StarHit.

До этого сообщалось, что дочери актера грозила серьезная операция из-за несчастного случая. Мать девочки отказывалась говорить причину появления травмы.

В июле соседка Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына певца Стаса Пьехи Петю. Инцидент произошел в поселке Рощино Вилладж, где экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем доме поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против. Петя обиделся и проткнул карандашом бассейн соседей. Очевидцы рассказывают, что Ирина, увидев это, пришла к ним на территорию, схватила ребенка и с силой толкнула его на землю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Позднее семья избитого сына Пьехи потребовала запретить Безбородовой выходить из дома. По словам семьи, обидчица путается в показаниях, откровенно лжет и пытается воздействовать на свидетелей и следствие с помощью недостоверных фактов.