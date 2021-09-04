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Девятьсот «ЭКОпунктов» установят в Подмосковье в 2021 году

Анастасия Колоскова

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Девятьсот «ЭКОпунктов» установят в Подмосковье в 2021 году
Фото: Анна Быкова

В рамках масштабной программы до 2024 года в Подмосковье установят пять тысяч «ЭКОпунктов» для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, 900 из которых появятся уже в этом году.

На сайте «Добродел» прошло голосование, в ходе которого жители выбрали основные точки для установки объектов. Это дворы, магазины, общественные пространства и школы, которым уделят особенное внимание.

— Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Школьники с интересом подходят к сдаче тары в «ЭКОпункт». Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

До конца текущего года реализуют первый этап программы, в рамках которого установят девятьсот «ЭКОпунктов». Специалисты определили двенадцать муниципалитетов с наибольшим населением и самой эффективной логистикой. За год пункты смогут принять до 56 миллионов банок и бутылок.

В регионе уже установлено 47 аппаратов в магазинах, 32 в школах и пять во дворах. Еще 18 установят в образовательных учреждениях в ближайшие дни, пишет «Подмосковье сегодня».

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