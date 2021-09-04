Диетолог назвала два самых вредных продукта фастфуда

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Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о вреде фастфуда для здоровья человека и назвала два самых опасных продукта.

По ее словам, фастфуд содержит много калорий, при это не дает человеку необходимых ему нутриентов.

— Мы «набиваем желудок», не получая необходимого. Это все равно что пытаться заправить автомобиль чаем: бак полон, но толку нет, — рассказала она.

Врач отметила, что после употребления в пищу фастфуда человек может ощущать сытость, а его организм при этом останется голодным. Все поступившие калории в итоге отложатся в жир.

Доктор пояснила, что вкусовые добавки в такой еде могут провоцировать человека съесть больше и вызывать зависимость. На это направлено и употребление холодных напитков, которые мешают перевариванию пищи и оставляют ощущения голода.

Наиболее вредными продуктами, по ее словам, являются сладкая газировка и продукты с трансжирами.

— Наиболее вредна сладкая газировка. Это ввод в организм глюкозы с разными наполнителями. Газ раздражает слизистую, сахар моментально всасывается вместе с ароматизаторами и красителями-фосфатами. На второе место по вредности я поставлю блюда с трансжирами, разрушающими наши клетки и являющимися канцерогеном, — приводит слова Елены Соломатиной ФАН.

Диетолог посоветовала в первую очередь отказаться от жаренных в масле пирожков, картофеля фри, продуктов во фритюре, сахара и газировки, а также снизить до минимума потребление алкоголя.

Доктор заверила, что даже небольшая корректировка питания позволит человеку избавиться от лишних килограммов и оздоровиться.

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