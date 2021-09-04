Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, какие необычные блюда можно попробовать на «Цветочном джеме»

Анастасия Волоснова

Город
Москвичам рассказали, какие необычные блюда можно попробовать на «Цветочном джеме»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На фестивале «Цветочный джем» можно пробовать необычные блюда с цветами. Москвичи смогут попробовать томатный суп с лавандой, фиалковые брауни, мороженое с алоэ и другие необычные сочетания.

Так, в сквере у Гольяновского пруда, на бульваре Дмитрия Донского, улицах Перерва и Профсоюзной для москвичей будет подготовлена цветочная тема фестиваля в блюдах. У рестораторов можно попробовать сиропы из розы и ромашки или варенье из лаванды.

Для гостей фестиваля готовят традиционные русские блюда и экзотические. Жители столицы на Тверскойплощади могут попробовать мороженое с беконом, алоэ, ягодами годжи и другими странными вкусами. На фестивале будут предлагать телячьи щечки с джемом из чернослива, сырники, пироги и 20 видов брауни.

На площади Революции можно попробовать ростбиф с брусничным джемом и свиной окорок, маринованный в пряном йогурте, или нектарины в коньячном сиропе с корицей.

При этом на улице Теплый Стан москвичам предложат отведать говядину по-рейнски с клюквенным соусом, а в сквере у Гольяновского пруда шашлыки — куриный с абрикосовым соусом или свиным с клюквенно-цитрусовым соусом.

Гости на улице Матвеевской улице получат необычные ароматные напитки, на улице Адмирала Руднева — творожный сыр с джемом из пряной тыквы в пите, на Ключевой улице — финиковый мед и сироп из топинамбура.

На Волгоградском проспекте рестораторы предложат вкуснейшие монастырский хлеб и квас, на Городецкой улице — блюда индийской кухни, на улице Перерва — вафли с различными топингами, а на Ореховом бульваре — оригинальные блины.

Также на Профсоюзной можно съесть варенье с клубникой и розовым шампанским или винной эссенцией на Митинской улице. Москвичи на Коптевской улицы увидят десерты «Дикая клюква» и «Розовый грейпфрут».

Фестиваль «Цветочный джем» проходит на гастрономических площадках Москвы. Таким образом, посетители могут не только любоваться дизайнерскими садами, но и попробовать блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.

Одна из локаций фестиваля находится у станции метро «Площадь Революции». На этом пространстве, по замыслу авторов, должен появиться настоящий русский лес с березами, соснами и елями. В свою очередь рестораторы предложат посетителям блюда русской кухни: борщ, пироги и блины.

Более подробно узнать о всех площадка фестиваля «Цветочный джем» можно на портале «Московские сезоны».

Читайте также:
блюда«Цветочный джем»Мероприятия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте