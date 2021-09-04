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Наталья Сергунина отметила достоинства новейших систем аэромобильности для мегаполисов

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина отметила достоинства новейших систем аэромобильности для мегаполисов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские разработчики создали электродвигатели для беспилотников и других транспортных средств. Такое оборудование обладает меньшей стоимостью и большей технологичностью по сравнению с привычными двигателями. О преимуществах систем аэромобильности в субботу, 4 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, внедрение такого технического оборудования создаст новые рабочие места и автоматизированные производства. В настоящий момент в крупных городах уже зафиксирован спрос на воздушные системы мониторинга, а также доставку и пассажирские перевозки по воздуху.

— Главное преимущество такого транспорта — сокращение времени в пути: в будущем добраться на аэротакси из аэропорта до центра мегаполиса можно будет гораздо быстрее. Плюс еще и в том, что электродвигатели делают перспективные транспортные системы менее шумными и более экологичными, — отметила Наталья Сергунина.

Однако заммэра столицы добавила, что для реализации воздушного транспорта в мегаполисах необходимо урегулировать этот вопрос с точки зрения законодательства, а после — создать необходимую техническую инфраструктуру.

В пятницу, 3 сентября, Наталья Сергунина рассказала, что на территории столичного Парка Горького с 26 по 29 августа проходила креативная неделя, которая является крупнейшим событием в России для представителей творческих специальностей. В рамках мероприятия Москва представила на форуме площадку Created in Moscow, которую посетили порядка трех тысяч человек.

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