Движение на 44-м километре МКАД перекрыто из-за загоревшейся машины

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) загорелся автомобиль. Об этом в субботу 4 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на трассе после развязки с Киевским шоссе.

— Движение по дублеру временно перекрыто, будьте внимательны, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

3 сентября грузовая машина упала с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, из-за чего движение по улице в сторону центра было полностью перекрыто. Водитель бетономешалки находится в тяжелом состоянии.