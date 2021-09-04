Движение на 44-м километре МКАД перекрыто из-за загоревшейся машины
На внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) загорелся автомобиль. Об этом в субботу 4 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на трассе после развязки с Киевским шоссе.
— Движение по дублеру временно перекрыто, будьте внимательны, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
3 сентября грузовая машина упала с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, из-за чего движение по улице в сторону центра было полностью перекрыто. Водитель бетономешалки находится в тяжелом состоянии.
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