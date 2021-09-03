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Стало известно о тяжелом состоянии водителя рухнувшего с эстакады грузовика

Юлия Курганова

Происшествия
Стало известно о тяжелом состоянии водителя рухнувшего с эстакады грузовика
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Грузовой автомобиль упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Водитель находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей». Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение по Ленинградскому проспекту в района дома № 27 в сторону центра полностью перекрыто из-за падения автомобиля «КАМАЗ-миксер» с разворотной эстакады.

По предварительным данным, водитель автомобиля «КАМАЗ» двигался по разворотной эстакаде в сторону области и не справился с управлением, в результате чего произошло его падение на проезжую часть Ленинградского проспекта в сторону центра.

В настоящее время на месте происшествия работают три экипажа ДПС, сотрудники осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Также на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали водителям машин заранее планировать пути объезда данного участка дороги.

Позже появилось видео с места ДТП.

Утром 3 сентября на внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Из-за этого движение по улице затруднилось. Лишь к вечеру транспортное движение на участке удалось полностью восстановить.

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