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Движение на 41-м километре МКАД восстановили после аварии

Виктория Сикерина

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Движение на 41-м километре МКАД восстановили после аварии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 41-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

Транспортное движение на 41-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) перед развязкой с Калужским шоссе восстановили после ДТП. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Днем 3 сентября на внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Из-за произошедшего движение на участке было затруднено.

Еще одна авария произошла в Ногинском районе Московской области. Здесь случилось ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Skoda, в результате которого на месте погиб один человек.

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