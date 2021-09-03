Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса и легковушки в Подмосковье

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, деревня Следово Карта всех событий

Утром 3 сентября в Ногинском районе Московской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Skoda, в результате которого погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел около восьми утра недалеко от деревни Следово.

— Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Также пострадал пассажир. Больше пострадавших нет, — заявили в ведомстве.

Еще одно ДТП произошло 3 сентября на внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

В столичном дептрансе сообщили, что движение на месте происшествия затруднено.