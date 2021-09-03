Появилось видео с места ДТП с рухнувшим с эстакады грузовиком

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Появилось видео с места аварии, в которой грузовой автомобиль упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник «Вечерней Москвы» отметил, что инцидент произошел с бетономешалкой. Водитель грузовика в тяжелом состоянии

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы города и сотрудники МЧС.

ттк.mp4 / Видео: Telegram-канал Москва 24

В департаменте транспорта отметили, что в настоящий момент движение по улице в сторону центра полностью перекрыто. При этом движение транспорта осуществляется лишь по дублеру Ленинградского проспекта.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали водителям машин заранее планировать пути объезда данного участка дороги.

Утром 3 сентября на внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Из-за этого движение по улице затруднилось. Лишь к вечеру транспортное движение на участке удалось полностью восстановить.