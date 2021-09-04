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Названо лучшее время для выезда на автомобиле из Москвы на дачу

Анастасия Колоскова

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Названо лучшее время для выезда на автомобиле из Москвы на дачу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чтобы избежать заторов, дачникам лучше всего выезжать из Москвы до 16:00–17:00 часов или после 20:00–21:00. Об этом рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

— Пробки в Москве обычно жесткие в вечернее время. Они держатся 2–3 часа, потом начинают спадать. Для того чтобы нормально добраться до дачи, нужно выезжать либо до 4–5 часов вечера, либо после 8–9 часов вечера. Тогда будет относительно свободно, а пробки, которые будут, — так, желтенький цвет на карте пробок, — цитирует Шкуматова «Радио 1».

В августе автоэксперт Петр Баканов рассказал, какими характеристиками должен обладать автомобиль для поездок на дачу. К ним он отнес вместимость, грузоподъемность, хороший разгон на скорости, комфортную подвеску и проходимость.

Также он рекомендовал выбирать для поездок на дачу автомобиль с автоматической коробкой передач, чтобы обеспечить комфорт при поездке, сопряженной с пятничными и воскресными пробками.

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