Урбанист рассказал о тренде россиян переезжать из миллионников в маленькие города

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тренд на переезд в города-миллионники изменила пандемия коронавирусной инфекции, в результате россияне стали чаще возвращаться в родные места. Об этом рассказал урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.

Если раньше жители небольших городов стремились в Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить образование или построить карьеру, то за время пандемии россияне стали осознавать, что удаленная работа позволит им не тратить время и деньги на дорогу. Кроме того, в настоящее время в маленьких городах качество жизни значительно улучшилось.

— Там можно жить, теряя куда меньше здоровья, времени и денег, получая ту же самую московскую зарплату. Этот тренд наметился еще до пандемии на самом деле, — приводит слова эксперта телеканал «360».

Гершман отметил, что коронавирус просто ускорил этот процесс. По его словам, во время пандемии жители столицы начали переезжать в Подмосковье, где дешевле жилье и лучше экология. При этом у них остаются доступными услуги и развлечения.

К слову, совсем другую картину показал недавний опрос, участниками которого стали свыше пяти тысяч пользователей одного из сервисов по поиску работы из всех регионов России.

На вопрос, в каком городе хотели бы встретить пенсию, большая часть участников опроса выбрала Москву (16 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов), Сочи (12 процентов), Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).