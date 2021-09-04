Названы самые покупаемые автомобили в России этим летом

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Самыми часто покупаемыми автомобилями этого лета в России стали машины марки Lada. При этом чаще всего покупатели останавливали свой выбор на моделях Granta и Vesta. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для покупки и продажи авто.

Из проданных автомобилей этой марки 16 процентов были новыми, а 84 процента — подержанными.

Второй по популярности стала марка KIA c 32 процентами новых и 68 — подержанных. Чаще всего покупали модели Rio и Sportage.

В тройку лидеров вошел еще один южнокорейский бренд — Hyundai. При этом 36 процентов машин этой марки продали новыми, а 64 процентов — с пробегом. Самыми продаваемыми стали модели Solaris и Creta.

По данным исследования, около 70 процентов всех купленных за три летних месяца автомобилей россияне приобретали в кредит, пишет RT.

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