Эксперт назвал самые опасные автомобильные гаджеты

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Шторки на окнах, неправильно выбранные коврики и фары, недорогие парктроники, а также любые устройства, закрывающие обзор, могут представлять опасность. Кроме того, автомобилистам нужно с осторожностью пользоваться гаджетами, которые подключаются к прикуривателю. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По словам специалиста, автолюбителям необходимо правильно выбирать коврик.

— Есть автомобили, в которых у ковриков имеются посадочные места и механические фиксаторы. Это значит, что он в принципе не может никуда съехать, — отметил эксперт. — Однако в некоторых автомобилях это не предусмотрено. В таком случае водители часто покупают неподходящий коврик, который при определенных условиях может оказаться под педалью и заблокировать ее.

Кадаков обратил внимание, что при отсутствии фиксаторов лучше отдать предпочтение жесткому коврику, который способен самостоятельно удерживаться на месте.

Шторки на стеклах — сомнительный аксессуар, который также может стать причиной аварии, отметил специалист.

— Не понимаю, как можно ездить со шторками. Они же абсолютно непрозрачные: водитель не видит, что происходит сбоку и в зеркало заднего вида. Разве что с помощью шторок можно во время остановки закрыть окно от солнечного света. Я могу это понять в южных регионах, но когда по Москве ездят такие машины — это странно, — рассказал собеседник «ВМ».

Предпусковой подогреватель при определенных условиях тоже может быть опасен, предупредил эксперт. По словам специалиста, оригинальное устройство, установленное на заводе, способно работать правильно. Однако некачественный или неграмотно поставленный подогреватель может вызвать возгорание, отметил Кадаков.

Эксперт также заметил, что важно с осторожностью подключать к прикуривателю различные гаджеты.

— Любой источник питания рассчитан на определенную силу тока. Вы не можете десять утюгов воткнуть в домашнюю розетку, потому что сеть не выдержит. В случае с прикуривателем все то же самое. Может перегореть предохранитель, — рассказал эксперт.

Кадаков порекомендовал не ставить в прикуриватель разветвитель на большое количество гнезд. Кроме того, водителям лучше отказаться от дешевых гаджетов, которые могут сами по себе оплавиться или загореться.

Бюджетные парктроники также могут однажды подвести водителя, предупредил собеседник «ВМ».

— Парктроники могут работать хуже или лучше, но главное, чтобы их показания были стабильными. Даже к устройству, которое дает не совсем точную картинку, можно привыкнуть. Когда показания плавают, привыкнуть очень тяжело, — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что дешевые парктроники часто игнорируют небольшие столбики, а также не покрывают зону обзора полностью. Это может привести к тому, что устройство однажды просто не сообщит о препятствии, отметил специалист.

Кроме того, не стоит ставить на автомобиль светодиодные лампы вместо галогенных, предупредил Кадаков.

— Источник света менять нельзя. Если в автомобиле в инструкции по эксплуатации прописано, что для него необходимо применять определенную лампочку, значит, вы такую лампочку и должны использовать, — уверен собеседник «ВМ».

По словам специалиста, светодиодные лампы могут слепить встречных водителей. При этом самому автолюбителю будет казаться, что все в порядке. Поэтому за замену галогенных фар на светодиодные нужно наказывать, подчеркнул Кадаков.

Водителю также лучше отказаться от любых устройств, загораживающих обзор, уверен специалист.

— Категорически нельзя размещать никакие гаджеты в зоне видимости. Человек может повесить на стекло видеорегистратор, радар-детектор и еще что-нибудь, в результате поле зрения сузится, однажды это может стать причиной аварии, — предупредил Кадаков.

Специалист обратил внимание на то, что телефон с навигатором логичнее разместить на передней панели, чтобы он находился ниже лобового стекла. Это позволит водителю не отвлекаться от дороги и иметь достаточный обзор, заключил собеседник «ВМ».