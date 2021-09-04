Эксперт: Падение доходов вынуждает россиян питаться мясом

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Снижение доходов россиян спровоцировало повышенный спрос на мясо птицы и свинины. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной Ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Сергей Юшин.

По словам эксперта, подобный парадокс объясняется довольно просто: при одинаковой стоимости овощей и мяса граждане выбирают последнее из-за его более высокой калорийности и питательности.

— Из одной курицы вы сможете сварить суп и приготовить второе. А овощи — это вода. Поэтому население, вынужденное экономить, отказывается от дорогой продукции в пользу мяса, — пояснил Юшин.

Еще один фактор, сыгравший в пользу возросшего спроса, — теплое лето. Россияне, как заметил собеседник «ВМ», много времени в этом году проводили на природе.

— Шашлыки, летние кафе, рестораны, разумеется, не могли не отразиться на динамике цен. И, конечно, эта динамика была не в пользу кошельков граждан, — отметил представитель ассоциации.

Кроме того, в текущем отпускном сезоне граждане вынужденно отдыхали внутри страны. Поэтому производителям было непросто удовлетворить рынок, заключил Юшин.

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