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В Совфеде оценили идею передачи конфиската малоимущим

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Совфеде оценили идею передачи конфиската малоимущим
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Предложение передавать малоимущим таможенный конфискат однозначно поможет нуждающимся. Они смогут бесплатно получить различные товары — от техники до продуктов питания. Только для реализации идеи нужен четкий и понятный механизм работы, а помогать в первую очередь нужно многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Идея о передаче конфиската целесообразна, сообщил замруководителя Росимущества Алексей Пономарев. В августе Общероссийский народный фронт выступил с инициативой передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не были востребованы на торгах в течение определенного периода, малоимущим и нуждающимся россиянам.

По словам Круглого, конфискованными товарами для передачи нуждающимся могут быть различные товары — от офисной техники, например, после банкротства предприятия, и бытовых товаров до продуктов питания, так называемая санкционка. К примеру, устаревшие компьютеры могут не купить на торгах, а вот многодетной семье они могут пригодиться.

— К нам часто обращаются семьи, в которых есть инвалид или несколько детей, им нужно несколько компьютеров, потому что сейчас в обучении сложно без них, даже если есть один компьютер, но на троих–четверых детей. Я думаю, чтобы реализовать этот посыл, эту идею нужно очень четко продумать, прописать механизм. В первую очередь, с моей точки зрения, это должны быть многодетные семьи, семьи, где есть инвалид, — сказал Круглый.

Если конфискованные транспортные средства будут передаваться незащищенным слоям населения, то это станет для некоторых многодетных семей и семей с инвалидами хорошей поддержкой, считает сенатор.

— Нужно, например, посмотреть доход многодетной семьи на человека. Если он ниже прожиточного минимума, таких семей наверняка достаточно много, их можно в первую очередь поддерживать. Законодательно четко определить, каким семьям передавать. Чтобы не было кому-то обидно, нужно придумать прозрачные правила, и если они будут соблюдаться, никому не будет обидно, — заключил собеседник «ВМ».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее заявил, что адресная поддержка нуждающихся семей является способом снизить уровень бедности в два раза. По его словам, для этого государству необходимо относительно небольшое количество денег. Кудрин отметил, что такая модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования размера выплат в зависимости от дохода семей.

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