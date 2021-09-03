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Росимущество поддерживает идею передачи конфискованных товаров малоимущим

Михаил Алимов

Общество
Росимущество поддерживает идею передачи конфискованных товаров малоимущим
Фото: Казаков Александр

Идея о передаче таможенного конфиската малоимущим целесообразна. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил в письме замруководителя Росимущества Алексей Пономарев.

— Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний, — говорится в письме, имеющемся у «Известий».

Благодаря данной инициативе, тысячи нуждающихся смогут получить необходимые вещи, которые в ином случае бы просто уничтожили. Такие товары должны быть разоешенными и призананными государственной экспертизой. О том, как на практике осуществить передачу конфиската благотворительным организациям и его последующую раздачу, будет обсуждаться на специальных совещаниях с участием различных ведомств.

В августе стало известно, что общероссийский народный фронт выступил с инициативой передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не были востребованы на торгах в течение определенного периода, малоимущим и нуждающимся россиянам.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что адресная поддержка нуждающихся семей является способом снизить уровень бедности в два раза. По его словам, для этого государству необходимо относительно небольшое количество денег. Кудрин отметил, что такая модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования размера выплат в зависимости от дохода семей.

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