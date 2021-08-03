Кудрин рассказал, как сократить бедность в России в два раза

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сказал, что адресная поддержка нуждающихся семей является способом снизить уровень бедности в стране в два раза. Для этого понадобилось бы относительно небольшое количество средств — «несколько сот миллиардов рублей», сообщил он.

По словам Кудрина, такая модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования размера выплат в зависимости от дохода семьи.

— Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза, — сказал глава Счетной палаты в интервью изданию РБК.

Также эффективным методом борьбы с бедностью он назвал адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Указ об изменении правил их начисления в начале марта 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин. Размер выплаты семьям зависит от уровня их дохода, достигая 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для ребенка по региону. По мнению Кудрина, аналогичный подход необходимо применять и в работе с нуждающимися детьми более старших возрастов.

В Совфеде рассказали о новых мерах поддержки российских семей. Правительство России выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.