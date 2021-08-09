Общественники предложили отдавать таможенный конфискат бедным

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Общероссийский народный фронт выступил с инициативой передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не были востребованы на торгах в течение определенного периода, малоимущим и нуждающимся россиянам.

В соответствующем обращении к главе Росимущества Вадиму Яковенко общественники указали, что в пандемию коронавирусной инфекции у одиноких пенсионеров, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, маломобильных граждан обострилась потребность в товарах первой необходимости. При этом изъятые таможней товары, пригодные для реализации, подлежат уничтожению в соответствии с правилами, утвержденными правительственным постановлением № 1493 от 18 сентября 2020 года.

Авторы письма предлагают изменить правила и передавать таможенный конфискат благотворительным организациям, которые выступали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров. Это может быть оправдано с экономической точки зрения: некоторые благотворительные проекты обладают собственными помещениями для хранения и могут оказывать помощь не только деньгами, но и услугами, в том числе логистическими.

Изменить порядок обращения с таможенным конфискатом предлагается только для тех товаров, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили в ОНФ. Товары ненадлежащего качества или контрафакт по-прежнему будет подлежать уничтожению.

В пресс-службе Росимущества подтвердили получение письма ОНФ и пообещали дать ответ на него в установленный законом срок, пока окончательная позиция ведомства по инициативе общественников не согласована, пишут «Известия».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что адресная поддержка нуждающихся семей является способом снизить уровень бедности в два раза. По его словам, для этого государству необходимо относительно небольшое количество денег. Кудрин отметил, что такая модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования размера выплат в зависимости от дохода семей.

В Совете Федерации также рассказали о новых мерах поддержки российских семей. Правительство выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.