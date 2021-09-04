Россияне назвали пропуск платежа по кредиту одной из основных причин стресса

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Россияне назвали одним из основных источников стресса, связанных с финансами, пропуск ежемесячного взноса по кредиту или ипотеке. Об этом следует из результатов опроса, проведенного аналитиками «Райффайзенбанка».

Пропустить ежемесячный платеж боятся 81 процент опрошенных. Еще одной распространенной причиной, приводящей к стрессу, участники опроса назвали потерю рабочего места и источника доходов. Этот вариант озвучили 68 процентов респондентов. Помимо этого, 67 процентов опасаются столкнуться с мошенниками.

Меньше всего россияне волнуются из-за непредвиденных расходов, увеличения стоимости продуктов и недостатка финансовой грамотности.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек старше 20 лет из крупных городов России. 60 процентов респондентов представляли женщины и 40 — мужчины, пишет издание «Экономика сегодня».

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что бороться со стрессом можно, в том числе, и с помощью продуктов. В состоянии стресса организм человека активно расходует микроэлементы, поэтому ему нужно больше цинка, витамина С, антиоксидантов и качественного белка. Продукты, содержащие вышеперечисленные элементы, гораздо эффективнее борются со стрессом, чем вредные сладости и алкоголь.