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МЦК и Киевское железнодорожное направление свяжут в 2022 году

Анастасия Колоскова

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МЦК и Киевское железнодорожное направление свяжут в 2022 году
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линии в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 2022 году свяжем МЦК с Киевским направлением ж/д. Сейчас это единственное радиальное направление без пересадок на кольцо, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, для запуска диаметра D4 сделают соединительную линию между Киевским и Белорусским направлениями. На ней появятся три новые станции: Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки).

Сергей Собянин пояснил, что со станции Кутузовской D4 будет пересадка на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, с Тестовской — на станции Деловой центр и Шелепиха МЦК и БКЛ, а также Тестовская D1, «Выставочная» и «Международная» голубой ветки, а с Поклонной — на «Парк Победы» Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий.

Мэр отметил, что с открытием ТПУ жители западных районов Москвы получат новое наземное метро в шаговой доступности. Это сделает привлекательнее эти территории для жизни и бизнеса. В свою очередь жители Новой Москвы и Подмосковья смогут строить новые маршруты, не доезжая до центра города.

До этого Сергей Собянин рассказал, какие новые проекты благоустройства будут реализовывать на западе столицы в рамках программы «Мой район».

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