Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник 13-й Ростокинской дивизии открыли в Москве

Виктория Сикерина

Город
Памятник 13-й Ростокинской дивизии открыли в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, сквер по Олонецкому проездуКарта всех событий

Памятник 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения открыли в столице в парке Яуза. Об этом в субботу, 4 сентября, рассказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Он отметил, что в парламент Москвы внесли законопроект о памятной дате дивизии московского народного ополчения.

— Мы наконец-то открыли памятник 13-й Ростокинской дивизии московского народного ополчения. Сама задумка появилась еще в 2012 году, и девять лет мы шли к открытию этого памятника, — заявил Алексей Шапошников.

Глава ведомства добавил, что городская дума активно участвует в программах памяти народного ополчения города. По его словам, скоро в столице возведут еще один постамент в эту честь.

— Особенно важно, что в этом году мы празднуем 80-летие контрнаступления и 80-летие создания московского народного ополчения, — подытожил председатель Мосгордумы.

Интерфакс со ссылкой на слова Алексея Шапошникова отметил, что планируемой памятной датой станет 11 октября.

В среду, 1 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве.

Читайте также:
ПамятникиоткрытиеВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте