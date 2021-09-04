Памятник 13-й Ростокинской дивизии открыли в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, сквер по Олонецкому проезду Карта всех событий

Памятник 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения открыли в столице в парке Яуза. Об этом в субботу, 4 сентября, рассказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Он отметил, что в парламент Москвы внесли законопроект о памятной дате дивизии московского народного ополчения.

— Мы наконец-то открыли памятник 13-й Ростокинской дивизии московского народного ополчения. Сама задумка появилась еще в 2012 году, и девять лет мы шли к открытию этого памятника, — заявил Алексей Шапошников.

Глава ведомства добавил, что городская дума активно участвует в программах памяти народного ополчения города. По его словам, скоро в столице возведут еще один постамент в эту честь.

— Особенно важно, что в этом году мы празднуем 80-летие контрнаступления и 80-летие создания московского народного ополчения, — подытожил председатель Мосгордумы.

Интерфакс со ссылкой на слова Алексея Шапошникова отметил, что планируемой памятной датой станет 11 октября.

В среду, 1 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве.