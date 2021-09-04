Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Twitter, Telegram и Facebook грозят штрафы в 72 миллиона рублей за запрещенный контент

Виктория Сикерина

В мире
Twitter, Telegram и Facebook грозят штрафы в 72 миллиона рублей за запрещенный контент
/ Фото: Youtube / Теплица социальных технологий
Россия, Москва, Большой Демидовский переулокКарта всех событий

Крупнейшим компаниям Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в 422-м Мировом судебном участке Таганского района.

Заседание по данному делу назначили на 14 сентября текущего года.

В ведомстве отметили, что в отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять. Минимальный штраф за такое правонарушение составляет восемь миллионов рублей.

— Таким образом, с учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 миллионов рублей, Twitter — 16 миллионов, Telegram — также 16 миллионов рублей, — заявили в судебном участке.

Компаниям предъявили часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает ТАСС.

В среду, 1 сентября, в пресс-службе Департамента инновационных технологий Москвы рассказали, что экономить на оплате штрафов и городских услуг можно с использованием карты «Мир», так как с нее средства списываются без комиссии.

Читайте также:
соцсетиадминистративные правонарушенияштраф
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте