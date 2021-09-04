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Экс-депутат Верховной рады назвал «удачей для России» выход Украины из Минских соглашений

Руслан Давлетшин

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Политика
Экс-депутат Верховной рады назвал «удачей для России» выход Украины из Минских соглашений
Фото: Официальный сайт Олега Царева

Официальный выход Украины из Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе был бы удачей для России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экс-депутат Верховной рады, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, комментируя заявление советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В пятницу Арестович сказал, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке страны. Эти слова он произнес, по сути, в ответ на апрельские высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что команда президента Владимира Зеленского «извивается, как может», чтобы перевернуть минские договоренности. Случилось это, правда, после визита украинского лидера в США.

По мнению Царева, заявление Арестовича останется без серьезной реакции, в России уж точно, поскольку вокруг Минских соглашений и так было много противоречивых высказываний.

— Даже сам Зеленский делал много противоречивых заявлений, и никто на них не реагировал. Однако если Украина захочет выйти из Минских соглашений официально, по всем правилам, для России это будет неплохо. Тогда у непризнанных Донецкой и Луганской народных республик появился бы шанс на присоединение к Российской Федерации или хотя бы на признание с ее стороны, — отметил политик.

В свою очередь на Западе это бы привело к снятию санкций с нашей страны, уверен Царев. Поэтому лично он считает подобные шаги Киева маловероятными. Украина «такую удачу для России не подкинет».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказывания Арестовича сравнила с «рыбой, уютно устроившейся на сковородке».

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