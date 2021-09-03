В Киеве заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений

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Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом рассказал в пятницу, 3 сентября, советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров говорил, что команда Зеленского «извивается как может», чтобы перевернуть минские договоренности. По этой причине Киев нельзя «спускать с крючка».

— Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное, — сообщил Арестович в эфире программы телеканала «1+1».

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.